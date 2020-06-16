Латвийский общественный деятель считает, что в его стране жизнь русских не имеет значения

Санкт-Петербург, 16 июня. В ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» латвийский общественный деятель Александр Гапоненко рассказал о притеснении и преследовании русских в Латвии, о фактическом апартеиде в одной из стран Европейского союза.

Эксперт обратил внимание на откровенное неравноправие жителей современной Латвии.

«Депутату можно обзывать русских «вшами», и ему за это ничего не будет. Если русский скажет, что ему это не нравится, то он за это попадет под уголовное преследование. Вот мне грозит в сумме 25 лет тюрьмы за то, что я посмел назвать фашистские проявления в Латвии фашистскими. Я четыре месяца отсидел за антифашистскую деятельность в Латвии. Вмешалась Дуня Миятович, помогла», — рассказал Гапоненко.

На вопиющие нарушение прав человека в Латвии вынуждены реагировать и международные институты. Однако реакция нерешительная — ООН приняла программу ликвидации «безгражданства» в мире. По словам Гапоненко, программа действует, но носит пропагандистский характер — статьи, конференции. В отношении Южно-Африканской Республики ООН действовала решительнее: там чернокожему населению гражданство дали, заметил общественник.

Далее борец за права русскоязычных рассказал о реакции международных правозащитных организаций на вопиющие случаи нарушения прав.

«Я писал в два десятка правозащитных организаций. Половина не ответила, [другая] половина сказала, что, да, мы признаем, что вас преследуют, но вы не относитесь к нашему контингенту. Видимо, не тот контингент — это русские», — предположил Гапоненко.

На вопрос ведущего, имеет ли в Латвии жизнь русских значение, Гапоненко с сожалением ответил, что, нет, не имеет.