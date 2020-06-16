Авербух забрал сына у Лобачевой из-за ее пристрастия к алкоголю

Москва, 16 июня. Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева, расставшиеся в 2007 году после 12 лет брака, воспитывают совместного ребенка, однако сын Мартин живет у отца. Авербух рассказал, почему ребенок покинул дом матери.

Разлад в семье начался после того, как Авербух познакомился на шоу «Ледниковый период с актрисой Алисой Гребенщиковой, которая по слухам даже родила ему сына.

После развода Лобачеву преследовала череда неудач на личном фронте, которую она пыталась гасить с помощью алкоголя.

«Это наше совместное решение. Почти три года Мартин живет со мной. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается», — поделился Авербух.

Расставшись с супругом, Лобачева завязала отношения с актером Дмитрием Марьяновым. Артист в итоге тоже оказался неверным спутником, переключившись на психолога Евгению Бик. Несмотря на это, фигуристка тяжело переживала его смерть в октябре 2017 года.

Следующий избранник Лобачевой скончался из-за передозировки запрещенных веществ прямо на лестничной площадке. После этого она встречалась с Александром Шумаковым, который скончался в реанимации после попытки суицида.