Мурашко рассказал, когда остановится распространение коронавируса

Москва, 16 июня. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что иммунитет к коронавирусу у более чем 45 процентов населения приведет к тому, что эта инфекция перестанет распространяться.

«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — считает министр.

Напомним, что ранее чиновник подчеркивал необходимость носить медицинские маски. Мурашко обращал внимание россиян, что поэтапное снятие ограничений в стране не отменяет соблюдение мер предосторожности, пишет телеканал «360».