Эксперт: Беспорядки в США напоминают обкатку систем «дополненной реальности»

Эксперт Федерального агентства новостей Александр Маслов разбирает сегодняшнее положение дел в Соединенных Штатах, где продолжаются массовые беспорядке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Насколько серьезна нынешняя ситуация в Соединенных Штатах? Может ли она стать полноценной «цветной революцией» по Шарпу, которую американцы уже десятки раз проворачивали в других странах мира? Способны ли беспорядки в США привести недавнего глобального лидера к катастрофе, сравнимой с теми, которые уничтожили Советский Союз, Югославию, Ирак и Ливию? Открылось ли в Вашингтоне посольство «глубинного государства»? И наконец, кто и с какой целью распоряжается триллионами долларов, которые непрерывно печатает захваченная трампистами Федеральная резервная система?

Похоже, главная специфика текущего момента заключается в том, что любой возможный ответ на эти вопросы появляется всегда одномоментно со своими опровержениями. То есть классическая политика уступила место политике «квантовой», в которой прежние аксиомы и формулы просто недействительны из-за быстрых и непрерывных изменений самой природы взаимодействия объектов и субъекта. Сегодня над всем и вся царит улыбка «Чеширского кота Шредингера», больше напоминающая улыбку Джоконды…

На заре «эры моторов» фирма Генри Форда выдала знаменитую рекламу своего автомобиля: «Вы можете купить нашу «модель Т» любого цвета при условии, что он черный». Теперь хозяева дискурса, которые превратили смерть мелкого рецидивиста Джорджа Флойда в событие планетарного масштаба, пытаются «впарить» Америке и миру «революцию черного цвета».

Проблема даже не в том, что афроамериканцы составляют примерно восьмую часть населения США. А в том, что этому меньшинству, претендующему на господство, нечего предложить другим цветным меньшинствам страны. Белых же они вообще рассматривают только в качестве «ресурса питания» для себя лично. То есть как своего рода «американских москалей», за счет которых и должны «запанувать» «американские украинцы» указанного выше цвета.

Только «майданных скакуасов» в свое время успешно убедили, что на их стороне — весь мир, включая США и Европу, которые насыплют им полные шаровары денег. А нынешних «афрохохлов» убеждают в том, что вдобавок к этому «белые свиньи» будут им ноги мыть и воду пить, и вставать на колени, и целовать сапоги с ботинками, и вообще станут им рабами…

И вот уже американцы лишаются свободного доступа к роману и фильму «Унесенные ветром», некогда признанным национальным достоянием. Уже по всей стране сносят и уродуют памятники «расистам и рабовладельцам» всех времен, вплоть до первого президента США Джорджа Вашингтона. Но ни памятниками, ни сожженными магазинами дело не ограничивается!

Вот вам история профессора Калифорнийского университета Гордона Кляйна, который 39 лет преподавал в этом учебном заведении бухгалтерское дело. Он был отстранен от работы руководством университета — пока на три недели — за то, что в ответ на требование «особого отношения к афроамериканцам при выставлении финальных оценок» со стороны своих студентов ответил «издевательским письмом».

Что было в письме? Отсылка к Мартину Лютеру Кингу, выступавшему против любого неравенства между людьми из-за цвета их кожи. Уволить этого «расиста» потребовали более 20 тысяч пользователей социальных сетей.

А вот вам петиция в адрес Вашингтонского университета с 26 тысячами подписей под ней: мол, темнокожие студенты не должны сталкиваться с трудностями при сдаче экзаменов, поскольку сейчас они заняты борьбой «за свои права».

А вот спецобращение известнейшего научного журнала Nature, редакция которого встает на колени перед черными, кается в своем расизме и сообщает, что отменяет выпуск текущего номера. Он будет заменен спецвыпуском, полностью посвященным «поддержке чернокожих в академической науке». Что ж, до «африканской физики» и костров из «неправильных» книг, по аналогии с гитлеровским Третьим рейхом, дело еще не дошло, но это просто вопрос времени и новейших коммуникативных IT-технологий…

А вот вам «Автономная зона Капитолийского холма» в Сиэтле, где больше недели властью являются «антифа» всех цветов радуги — разумеется, включая черный…

Заранее приношу извинения за возможную неполиткорректность, но, в общем, все это очень похоже на общемировую обкатку систем «дополненной реальности». Где одним и тем же функционалом заряжены и «покемоны для ловли», и коронавирус, и «погибший от полицейского произвола» Флойд, чье лицо было встроено на сайт экс-президента США Барака Обамы и очень напоминает лицо популярной медицинской «куклы», предназначенной для отработки приемов искусственного дыхания.

И если COVID-19 волшебным образом способен исчезнуть с улиц американских и прочих городов, то что помешает при необходимости столь же волшебным образом удалить оттуда «важность черных жизней»? Кстати, «робот-переводчик» фразу «Black Lives Matter!» («Черные жизни важны!») в единственном числе «конкретной жизни»: «Black Live Matters» — переводит как «Черные Живые Материи». Случайность? Не думаю.

Если жители Украины в результате своего «Евромайдана» оказались «в афедроне у Европы», то чем может закончиться «Афромайдан» в Америке для тех же негров, — об этом даже страшно подумать… Мавры сделали свое дело — мавры могут уходить…

То есть, по большому счету, ситуация действительно сверхсерьезна, но вовсе не с той стороны, которую всем нам демонстрируют. А потому ничуть не удивляет информация о том, что некий Black Lives Matter Fund, «попав в струю», собрал — в том числе от Microsoft и Facebook — больше 5,5 миллиона долларов пожертвований под флагов «укрепления взаимопонимания между полицейскими и гражданским обществом», из которых честно потратил на уставные цели аж 5,5 тысячи долларов…

Как говорится, куда конь с копытом — туда и рак с клешней.