Москва, 16 июня. Российская исполнительница Надежда Бабкина объяснила, почему отказалась заводить детей от молодого мужа Евгения Гора.

Бабкина и Гор живут в гражданском браке уже 17 лет. Музыкант младше своей возлюбленной на 30 лет. Певица рассказала, что они обсуждали идею завести общих детей, но отказались от нее.

«Я подумала тогда: «А кто воспитывать будет?» У меня сейчас уже трое внуков. Им надо время уделять. Ребенком некогда заниматься. Много упущено времени. Об общих детях надо было раньше думать», — рассказала Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Кроме того, Бабкина объяснила, почему до сих пор не заключила брак с Гором. Певица призналась, что супруг делал ей предложение много лет назад, но она отказалась.

«Жениться мы не собираемся. Зачем? Все и так хорошо. А вдруг что-то произойдет. Хлопоты не стоит кому-то создавать», — объяснила она.

Также Бабкина рассказала о романе с музыкантом Александром Розенбаумом. По словам певицы, они «делали сообща удивительные вещи». Александр Розенбаум играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции», добавила исполнительница. Бабкина призналась, что находится сейчас с Розенбаумом в хороших отношениях, и «каждый знает о своем».