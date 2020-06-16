Захарова назвала задачу по освобождению Шугалея и Суэйфана одной из приоритетных в МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что одной из приоритетных задач внешнеполитического ведомства является возвращение на родину наших соотечественников Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме.

Директор департамента информации и печати МИД России дала Федеральному агентству новостей обстоятельное интервью, в котором были затронуты многие животрепещущие темы наших дней — от коронавирусной инфекции до беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Один из таких важных вопросов — пребывание в ливийских застенках двух граждан РФ, похищенных местными террористами. С этого и началась наша беседа.

— Мария Владимировна, как известно, в начале июня глава МИД России Сергей Лавров встретился с вице-председателем Президентского совета Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мохаммедом Сиялой. Обсуждался вопрос освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Какой именно договоренности по данному вопросу удалось достичь с ливийской стороной, есть ли продвижение в этом деле?

— Освобождение граждан РФ, а они, напомню, были арестованы в Триполи чуть больше года назад, в мае 2019-го, остается одной из приоритетных задач внешнеполитического ведомства нашей страны. Конечно, и другие российские организации используют все имеющиеся возможности и каналы взаимодействия, включая закрытые, с целью скорейшего возвращения Шугалея и Суэйфана на родину.

Да, в ходе прошедших 3 июня переговоров между Лавровым, Майтигом и Сиялой этот вопрос в очередной раз — и в такой, знаете, решительной, жесткой, форме — был поставлен перед ливийской стороной. Акцентировалось, что пребывание россиян в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Как вы понимаете, чувствительный характер проводимой работы не дает возможности раскрывать публично все детали.

— Что планирует делать МИД России, если Правительство национального согласия не будет придерживаться договоренностей? И велись ли какие-то переговоры по нашим социологам с Турцией, которая является одним из важных игроков в Ливии?

— Я вот опять же могу сказать, что взаимодействие идет по различным каналам, включая закрытые. Но это такая тонкая работа, по которой каждое слово должно быть взвешено, чтобы оно не навредило. Поэтому больше деталей я раскрыть не могу...

Схваченные в мае прошлого года в Ливии Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в частной тюрьме Митига, контролируемой боевиками группировки RADA. Последняя, будучи официальным силовым подразделением МВД ПНС, фактически неподконтрольна силовым ведомствам правительства, некогда сформированного в Триполи с подачи Организации Объединенных Наций.

Весомым подтверждением этому факту служит официальное отрицание ПНС собственной причастности к удерживанию российских ученых в заключении.

Полный текст интервью с Марией Захаровой читайте на сайте Федерального агентства новостей в ближайшее время.