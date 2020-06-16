Собянин сообщил об открытии летних веранд в Москве

Москва, 16 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летних веранд в столице и рассказал, когда начнут работать кафе и рестораны в помещениях.

Градоначальник сегодня посетил летнюю веранду одного из московских кафе и провел встречу с представителями отрасли общественного питания. Собянин назвал долгожданным событием в столичной жизни открытие кафе и ресторанов. По его словам, это очень важный этап для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни.

«Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили», — заявил Сергей Собянин.

Как заметил мэр столицы, все решения по открытию были серьезно выверены. Он напомнил, что были отменены пропуска, утверждено открытие общепита. Сергей Собянин выразил уверенность в том, что «будет нормальная картина».

«Мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал столичный мэр.

С 9 июня в Москве прекратилось действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Как заявил Собянин, в городе значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции.