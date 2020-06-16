ООН требует от террористов ПНС Ливии провести расследование о захвате и пытках египтян

Тархуна, 16 июня. МООНПЛ потребовала от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии немедленно провести расследование относительно захвата и пыток египетских рабочих боевиками триполитанского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Миссия призывает местные власти в Триполи провести немедленное расследование, выявить судьбу и местонахождение этих людей и обеспечить обращение с ними в соответствии с международными стандартами», — говорится в аккаунте миссии в Twitter.

В ООН выразили обеспокоенность по поводу «ареста и жестокого обращения с большим количеством египетских граждан в Тархуне».

Напомним, боевики ПНС Ливии захватили около двухсот египетских рабочих, приехавших в страну на заработки. Видеозапись, на которой зафиксированы издевательства над похищенными египтянами, джихадисты опубликовали в социальных сетях: мирным гражданам угрожали оружием и заставляли их петь песни, текст которых оскорблял их родную страну и воздавал почести турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. После того, как видео получило резонанс в ведущих мировых СМИ, боевики казнили всех людей, которые были на видео.

شر الخلقية و الخليقة ابناء القرية المارقة الظالمة " مصراتة " يقومون بتعذيب مجموعة من العمال #المصريين الذين كانوا يعملون بمدينة #ترهونة و يجبرونهم على التلفظ بألفاظ نابية ..



حسبنا الله و نعم الوكيل وكفى ... pic.twitter.com/RkARylMOl7 — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 14, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в период с 6 по 7 июня в Тархуне боевиками ПНС Ливии после взятия города были найдены массовые захоронения ливийцев. Однако джихадисты так и не сумели объяснить, как они нашли трупы так быстро — вероятно, им было хорошо известно, где искать. Как выяснилось, тела находились в захоронениях еще с 2015 года.

Также поступило сообщение о 106 телах в местной больнице. Характер повреждений найденных тел указывает на то, что большинство погибших получили травмы, связанные с авиаударами. Когда в Тархуне находились ЛНА, атаки с воздуха осуществлялись турецкими беспилотниками, поскольку небо над городом контролировали исключительно БПЛА ВС Турции — авиация Мисураты не поднималась в воздух на протяжении нескольких месяцев.