Шатилов: Киев рискует потерять не только ДНР и ЛНР

Заигравшись, Киев однажды перейдет красную черту и окончательно потеряет не только Луганскую и Донецкую народные республики, но и ту часть Донбасса, которую контролирует сейчас, заявил декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Политолог прокомментировал Федеральному агентству новостей слова представителя Украины Александра Мережко о необязательности выполнения Минских соглашений.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил о том, что заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе Александр Мережко озвучил новую позицию украинской стороны. Она якобы заключается в том, что отныне Минские соглашения носят лишь рекомендательный характер.

«Украинская сторона забыла о том, что в 2014-2015 годах, после двух серьезных военных поражений ВСУ, Минские соглашения дали ей возможность сохранить свою государственность и хотя бы формально оставить Донбасс в составе Украины», — напомнил Александр Шатилов.

Если Украина теперь хочет сказать, что она не будет выполнять эти соглашения и собирается возвращать территорию ДНР и ЛНР силой, то она рискует окончательно потерять республики Донбасса, считает политолог.

По его словам, республики и так де-факто интегрируются в состав Российской Федерации на правовом, политическом, образовательном и прочем уровнях. В ДНР и ЛНР растет поколение, которое не считает себя гражданами Украины и воспринимает киевский режим в качестве агрессора.

«Донбасс все заметнее дрейфует в сторону России. Если бы была политическая воля российского руководства, этот процесс завершился бы быстрее. Но надо понимать, что российская элита — многосоставное образование. В ней есть и прозападная часть, которая блокирует более решительную интеграцию Донбасса в состав РФ или, по крайней мере, обеспечение безопасности ЛНР и ДНР после признания их суверенного статуса», — пояснил собеседник ФАН.

Однако, считает Шатилов, если украинская сторона и дальше будет продолжать игнорировать свои обязательства и бряцать оружием, она рискует потерять не только нынешние территории непризнанных республик, но и ту часть Донбасса, которую она удерживает с 2014 года.

«В случае эскалации конфликта республики, как минимум, вернут свою территорию в полном объеме», — уверен эксперт.

Сейчас, по его мнению, украинская сторона ведет провокационную игру, поскольку надеется, что первыми республики не пойдут на обострение конфликта. Но в какой-то момент Киев может перейти красную черту, за которой последует окончательный отрыв ДНР и ЛНР от Украины.

Изначально Минские соглашения были неустойчивым компромиссом, который во многом не устраивал руководство Донецкой и Луганской народных республик, напомнил политолог. А Киев, по большому счету, не собирался их выполнять.

«Сегодня можно говорить о дальнейшей девальвации Минских соглашений и понимании, что в данных условиях они в принципе не выполнимы», — считает собеседник ФАН.

Кроме того, те, кто подписывал Минские соглашения со стороны ДНР и ЛНР, что называется, выбыли из игры. Александр Захарченко погиб, а Игорь Плотницкий больше не руководит ЛНР, напомнил Шатилов.

По его словам, Россия будет отвечать ассиметрично на все выпады украинской стороны: и на попытки подключения фейковых лиц к переговорам, и на заявления о необязательности «Минска-2».

В частности, будет усиливаться сотрудничества с ДНР и ЛНР в самых разных сферах. Возможно, будет открыто пассажирское железнодорожное сообщение с РФ, чему Киев всячески препятствует. Это было бы довольно эффективной мерой фактически связующей Россию с донбасскими республиками, считает Шатилов.

«Ни одно из хамских заявлений украинской стороны не останется без ответа. Россия хамить в ответ не будет, но будет действовать аккуратно, последовательно, не идя Киеву на уступки, а наоборот, подтягивая к себе ДНР и ЛНР», — резюмировал собеседник ФАН.

Представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник считает, что утверждение Мережко о необязательности выполнения Минских соглашений не соответствует действительности.

«Получается, что Украина 5 лет вела переговоры в формате «Минска-2», а теперь якобы решила, что выполнять необязательно. Это заявление, как и другие шаги, видимо, направлено на то, чтобы добиться виртуализации переговорного процесса и максимально завести его в тупик», — отметил Мирошник в интервью Федеральному агентству новостей.

По его словам, данное заявление Мережко — не первая провокация со стороны Киева по отношению к остальным участникам переговоров.

«Недавно были введены новые псевдочлены в команду переговорщиков с украинской стороны. При этом идут постоянные попытки уйти от главных вопросов к пережевыванию второстепенных тем: кто входит в трехстороннюю контактную группу, кто нет, кто выше рангом, кто ниже», — обратил внимание собеседник ФАН.

По его мнению, это говорит о том, что у Киева нет желания выполнить взятые на себя обязательства. А есть желание этот процесс заморозить, но постараться найти кого-то крайнего, чтобы назвать его виновным в срыве миротворческого процесса.

«Я думаю, что ДНР и ЛНР должны по-прежнему точно выполнять взятые на себя обязательства в рамках минского процесса. Мы будем обращаться и к гарантам Минских соглашений, и к ОБСЕ, указывая на то, какие формулировки использует украинская сторона. Чтобы были даны соответствующие оценки таким заявлениям», — сказал представитель ЛНР.

Россия, по его мнению, должна координировать свои действия с остальными странами-гарантами «Минска-2», то есть с Германией и Францией. При этом должны быть выходы на совместное решение, которое принуждало бы Украину к практическому выполнению своих обязательств и по минскому процессу, и по итогам Парижского саммита. Последний прошел полгода назад, но ни одного из принятых там решений до сих пор не исполнено Киевом.

Что касается Украины, то она лишний раз показала себя стороной конфликта, которая не способна добросовестно вести переговоры и выполнить уже взятые на себя обязательства, резюмировал представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Минские соглашения («Минск-2») были заключены 12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Их подписали члены контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, в которую входили представители Украины, России, ОБСЕ, Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Соглашения предусматривают полное прекращение огня, принятие Украиной поправок в конституцию, гарантирующих особый статус Донбасса, а также участие Киева в восстановлении разрушенной инфраструктуры на территории ДНР и ЛНР. Ни одно из этих условий украинской стороной до сих пор не выполнено.