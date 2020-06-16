Лавров и Боррель обсудили заявления Киева о «необязательности» Минских соглашений

Москва, 16 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили внутриукраинский кризис.

Об итогах телефонного разговора Лавров сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в онлайн-формате. Министр отметил, что стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

Лавров обратил особое внимание, что стороны конфликта должны выполнять принятые договоренности во всей их полноте и последовательности. В первую очередь, как подчеркнул глава МИД РФ, это касается налаживания прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

Помимо этого, Лавров напомнил Боррелю о заявлении киевских властей о «необязательности» Минских соглашений. Боррель, по его словам, сообщил, что Евросоюз не будет выборочно подходить к обеспечению прав национальных меньшинств на Украине.

Напомним, о том, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств, заявил заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе Александр Мережко.

Ранее о том, что мнение о том, что Минские соглашения «никчемны», если рассматривать их с юридической точки зрения, высказал вице-премьер Украины Алексей Резников.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. В Донбассе были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о своей независимости. В ответ Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Урегулированием конфликта занимается контактная группа в Минске. Кроме того, идут переговоры в «нормандском формате».