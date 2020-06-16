Совфед предложил распространить выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Москва, 16 июня. Совет Федерации предложил распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет, об этом сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

По словам сенатора, возможность увеличения возраста детей, кому положена единовременная выплата, обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Она обратила внимание, что выплаты для детей от трех до 16 лет получили широкую поддержку у населения.

«По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — сообщила Гумерова.

Председатель комитета отметила, что распространение выплаты внесен «единообразие». Она объяснила, что по законодательству ребенком считается человек до 18 лет.

«Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права», — добавила сенатор.

С 1 июня россияне смогут получить разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума.