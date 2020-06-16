Жертвами перестрелки в Ингушетии стали четыре человека. События дня. ФАН-ТВ

Очередной день завершается ЧП с огнестрельным оружием, на этот раз в Ингушетии. Жертвами инцидента стали четверо мужчин. Все случилось в городе Назрань. Конфликт между местными жителями, по словам очевидцев, начался с драки. Зачинщиков попытались разнять, но потасовка переросла в перестрелку. По предварительной информации, двое погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов местной полиции и Росгвардии. В результате четверо скончались, трое сейчас находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Криминалисты уже осмотрели место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Владимир Путин встретился с директором ФСБ

Владимир Путин сегодня выслушал большой доклад о работе Федеральной службы безопасности. На этот раз беседа прошла в режиме оффлайн, директор ФСБ Александр Бортников лично прибыл в Ново-Огарево. Одно из важнейших достижений — ликвидация подпольных бандформирований на Северном Кавказе. Большую работу правоохранительные органы совместными усилиями ведут уже не первый год. По словам Бортникова, за последние десять лет было предотвращено 698 преступлений экстремистского характера из них — 159 терактов.

«Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы, вопросам финансирования террористической составляющей. Но за эти 10 лет из статистики можно сказать, что было выявлено порядка 728 фактов финансирования террористической деятельности. Вся эта деятель была предотвращена», — заявил Бортников.

Огромную роль в противостоянии терроризму играет и международное сотрудничество, отметил Бортников. В 2009 году был создан интернациональный банк данных, который объединил в себе различного рода информацию. На сегодняшний день к этой базе подключены 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций.