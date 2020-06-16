Жертвами перестрелки в Ингушетии стали четыре человека. События дня. ФАН-ТВ

В Ингушетии произошла перестрелка, четверо погибли
Очередной день завершается ЧП с огнестрельным оружием, на этот раз в Ингушетии. Жертвами инцидента стали четверо мужчин. Все случилось в городе Назрань. Конфликт между местными жителями, по словам очевидцев, начался с драки. Зачинщиков попытались разнять, но потасовка переросла в перестрелку. По предварительной информации, двое погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов местной полиции и Росгвардии. В результате четверо скончались, трое сейчас находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Криминалисты уже осмотрели место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Владимир Путин встретился с директором ФСБ
Владимир Путин сегодня выслушал большой доклад о работе Федеральной службы безопасности. На этот раз беседа прошла в режиме оффлайн, директор ФСБ Александр Бортников лично прибыл в Ново-Огарево. Одно из важнейших достижений — ликвидация подпольных бандформирований на Северном Кавказе. Большую работу правоохранительные органы совместными усилиями ведут уже не первый год. По словам Бортникова, за последние десять лет было предотвращено 698 преступлений экстремистского характера из них — 159 терактов.
«Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы, вопросам финансирования террористической составляющей. Но за эти 10 лет из статистики можно сказать, что было выявлено порядка 728 фактов финансирования террористической деятельности. Вся эта деятель была предотвращена», — заявил Бортников.
Огромную роль в противостоянии терроризму играет и международное сотрудничество, отметил Бортников. В 2009 году был создан интернациональный банк данных, который объединил в себе различного рода информацию. На сегодняшний день к этой базе подключены 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций.
Прямая линия с президентом пройдет позже обычного
Традиционная прямая линия Владимира Путина в этом году состоится, но сроки ее сдвинулись. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причины переноса представитель Кремля озвучивать не стал, однако в последнее время практически все крупные мероприятия сдвигаются в связи с пандемией. Общение главы государства с гражданами планируется провести в полном формате, без ограничений. Напомним, в прошлом году прямая линия длилась более четырех часов. Новая дата станет известна позднее. Ну а что касается выступлений российского лидера, Песков отметил, что никаких обособленных обращений перед голосованием за поправки к конституции Путин не планирует.