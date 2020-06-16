Немецкий депутат обвинил США в шантаже и призвал выйти из военных структур НАТО

Берлин, 16 июня. Соединенные Штаты шантажируют Германию войсками, как в дешевом кино. Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» по Восточной Европе Александер Ной.

По его словам, ФРГ больше не может делать вид, что не замечает угроз со стороны США о частичном выводе американских войск.

«Как это принято в плохих американских фильмах категории Б, эти угрозы нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности нет ничего, что могло бы разумно оправдать это», — подчеркнул Ной.

Парламентарий также добавил, что в случае вооруженного конфликта американцы сделают Германию «полем ядерной битвы».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сократить численность американского военного контингента в ФРГ до 25 тысяч человек. Возмущение американского лидера вызвало то, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». Сейчас в Германии расквартированы 34,5 тысячи военнослужащих армии США.

Ной опроверг обвинения в адрес Германии в недостаточных тратах на оборонные цели. Он отметил, что немецкие военные расходы увеличиваются с годами и сейчас составляют свыше 51 миллиарда рублей.

«В партии и фракции «Левые» считают неоспоримым, что объявление о хотя бы частичном выводе американских войск должно приветствоваться. Это хорошая новость, и американцы также должны забрать домой свои атомные бомбы из Германии с авиабазы Бюхель», — считает Ной.

Он призвал закрыть все американские военные объекты на территории Германии, а также покинуть военные структуры НАТО.