Отец Жанны Фриске рассказал о поклонниках, которые несут халву в шоколаде к ее могиле

Москва, 16 июня. Прошло пять лет с момента смерти российской певицы Жанны Фриске. Родственники и поклонники певицы пришли на Николо-Архангельское кладбище Москвы, чтобы почтить память Жанны. Среди них был и отец певицы Владимир Копылов. Отец Жанны признался, что старшая дочь всегда умела удивить.

«Жанна всегда меня поражала. Она вообще была большой умничкой», — отметил отец певицы.

Он также добавил, что Жанна очень любила конфеты «Халва в шоколаде», поэтому друзья и поклонники певицы оставляют их на ее могиле.

Многие поклонники обратили внимание, что в пятую годовщину смерти Жанны Фриске была такая же погода, как и в день ее похорон. В первой половине дня светило солнце, а потом стало пасмурно и прошел небольшой дождь, после чего на небе вновь появилось солнце, передает Nation News.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца.