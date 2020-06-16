Африканские страны требуют от ООН расследовать системный расизм в США

Группа африканских стран подготовила проект резолюции для Совета ООН по правам человека с требованием провести расследование системного расизма в отношении лиц африканского происхождения в США и за их пределами, передает новостной портал Africanews со ссылкой на Associated Press.

Проект предполагает немедленное его обсуждение в Совете по правам человека, который базируется в Женеве. Ближайшее заседание Совета, к которому приурочен проект резолюции, состоится уже в среду, 17 июня.

Авторы документа призывают к созданию комиссии по расследованию «систематического расизма» и вероятного нарушения международных норм в области прав человека в Соединенных Штатах и ряде других стран мира. Основанием для инициации работы комиссии стала смерть чернокожего гражданина США Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией.

Масштабы международной поддержки инициативы африканских стран неизвестны, однако представительство США в Женеве отказалось давать какие-либо комментарии по данному вопросу.

Стоит отметить, что в июне 2018 года Штаты вышли из состава Совета ООН по правам человека по решению президента страны Дональда Трампа. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли тогда заявила, что Вашингтон является приверженцем прав человека и не может быть частью «лицемерной организации», которая превращает эти права в насмешку.

Общественное внимание к нарушениям прав человека по расовому признаку в США резко выросло после начала протестов, охвативших страну в связи со смертью Джорджа Флойда. Народные выступления быстро приобрели характер массовых беспорядков и распространились с территории США на страны западной Европы.

Наиболее ярким элементом беспорядков стали акты вандализма в отношении памятников историческим личностям. Статуи обливают краской, наносят на них различные надписи, а то и просто сбрасывают с пьедестала. Временами это приводит к интересным казусам, когда жертвами вандалов становятся статуи людей, активно боровшихся за права чернокожих людей. Так, протестующие в Филадельфии расписали словами «Колонизатор» и «Убийца» памятник Уильяму Маттиасу Болдуину, который прославился как ярый противник рабства и даже за свой счет содержал школу для чернокожих детей.

Попадают под удар и более известные исторические личности, причем не всегда угроза памятникам исходит от протестующих. К примеру, власти Бостона рассматривают возможность демонтировать памятник Аврааму Линкольну — президенту США, который имеет прямое отношение к отмене рабства в США.