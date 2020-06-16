Милонов раскритиковал «ефремовых, отдыхающих на своих виллах в Прибалтике»

Санкт-Петербург, 16 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предположил, что актер Михаил Ефремов и другие российские звезды, отдыхающие в странах Прибалтики, способствуют дискриминации русскоязычного населения за рубежом. Об этом политик заявил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек».

Милонов присоединился к обсуждения вопроса, почему российские дипломаты и представили правящей и интеллектуальной элиты не осуждают притеснение русскоязычного населения в прибалтийских странах. По мнению депутата, это говорит о недостатке у них самоуважения.

«Это вопрос к тем, кто обладает какими-то мандатами, с одной стороны, и тем, кто любит отдыхать в «любимой» Латвии. Это вопрос самоуважения», — выразил мнение политик.

Он убежден, что Латвия является давним прибежищем части российской элиты, где «все эти ефремовы проводят время на своих виллах, чувствуя благосклонность со стороны властей прибалтийских государств».

«Как они будут что-то делать против своих друзей из Латвии? Ведь, по большому счету, многие в среде российской элиты — все эти важные, статусные люди — они являются сами по себе русофобами, — считает политик. — Они искренне считают, что русские — это люди, которых защищать не надо. Представьте себе Ефремова, который стал бы защищать русских в Латвии? Это невозможно. Он будет защищать какого-нибудь уродца, гамадрила… У него у самого дочка, так сказать, больна гомосексуализмом. Вот они этих экзотических уродцев будут защищать — всегда это модно. А защищать нормальных людей — не модно. За это не погладят по голове. Наоборот — чем эффектнее ты плюнешь в сторону России, чем гаже выскажешься, тем более одобрительные будут кивки со стороны их западных коллег».

Чтобы вопрос дискриминации русскоязычного населения в Латвии был, наконец, снят с повестки дня, необходима более эффективная работа официальных российских представителей, более принципиальная позиция, считает политик. Иначе развитие событий в этой стране может привести к украинскому варианту.

«Наши дипломаты в Латвии слишком осторожничают. Нельзя не понимать, что эта системная ошибка гиперосторожности стоила нам конфликта на Украине, — заявил Милонов. — Если бы в свое время наши представители на Украине более честно защищали свои позиции, то, может, многое бы не произошло. Такие, как Зурабов, я уверен, они похихикали с нацистами, когда те строили планы по свержению законно избранного президента Украины и по возвращению бандеровской анархии».

И так называемое «русское большинство» на Украине, по мнению депутата, русским, по сути, не является.

«Ситуация на Украине показала то, чем русский отличается от не русского. Русских невозможно поставить на колени и [заставить] признать власть, пусть даже сильного, врага: мы будем сопротивляться до конца, — обратил внимание Милонов. — На Украине, особенно в западных областях, — это же вечная проблема. Вспомните: они же вечно стоят на коленях. Они постоянно падают на колени — перед панами, перед литовцами, перед поляками… То есть, по большому счету, это часть страны занимает позицию, которая ничтожная. То есть это нация, которая как таковая готова присягнуть любой силе».

Истинно русские по духу люди на Украине, по мнению депутата, находятся в меньшинстве и они исключены из субъектов принятия решений «политическим кругом, который существует на Украине все эти последние 25 лет».

«Выборы и все остальное на Украине проходят в достаточно сложном режиме. И люди просто разуверились и отказываются понимать, что их позиция что-то значит. Там правят олигархи, правят внешние силы, а сами украинцы давно не управляют своей страной, — уверен Милонов. — И вот эти модные прозападные силы Украины — те, которые вечно падают на коленки и не понимают на каком языке говорить, говорят на каком-то странном диалекте, на каком-то ломанном русском из каких-то деревень дремучих, — они оказываются наиболее влиятельными».

В Латвии, считает политик, происходит то же самое.