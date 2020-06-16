Анкара переправила в Мисурату новую партию из 134 сирийских наемников для ПНС Ливии

Мисурата, 16 июня. Более сотни сирийских террористов-наемников были переброшены Турцией в ливийский город Мисурата для пополнения живой силой группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает издание Alarabiya.

Сообщается о прибытии в Ливию новой партии боевиков из Идлиба в количестве 134 человек. При этом для переброски сирийских джихадистов на территорию североафриканского государства турки задействовали транспортный самолет военно-воздушных сил страны.

Ранее для перевозки сотен завербованных турецкими спецслужбами боевиков использовался морской транспорт. Затем, после начала военно-морской миссии Евросоюза IRINI в водах Средиземного моря, Турция несколько изменила способы доставки наемников. В Ливию ехали по большей части члены таких запрещенных в России террористических организаций, как «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

В источнике подчеркивают, что, несмотря на осуждение подобной деятельности, нарушающей резолюцию Совбеза ООН, рядом стран, таких как Франция, Греция, Египет, Анкара продолжает осуществлять переброску сирийских террористов в Ливию. Кроме того, Турция регулярно нарушает запрет Организации Объединенных Наций (ООН) на поставки всех типов вооружений в североафриканское государство, снабжая незаконные вооруженные формирования ПНС современным оружием, снаряжением, боеприпасами и боевой техникой, в том числе и ударными беспилотниками.

Таким образом, Анкара открыто проигнорировала требование Европейского союза прекратить оказывать военную поддержку марионеточному триполитанскому режиму Файеза Сарраджа, что подрывает мирные политические процессы, направленные на урегулирование ливийского кризиса. Ради собственных геополитических и геоэкономических интересов в Восточном Средиземноморье и Северной Африке Турция продолжает осуществлять прямое военное вмешательство в Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало призыв египетского политика Ахмада Хельми Шарифа отдать турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана под международный трибунал за все преступления Турции в отношении ливийского народа. В настоящий момент власти Египта активно занялись вопросом пресечения интервенции Анкары в Ливию, что обусловлено прежде всего интересами национальной безопасности страны.

Напомним, сегодня, 16 июня, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о десятках погибших детей в Ливии, многие из которых использовались боевиками ПНС в качестве пушечного мяса. Бандиты, захватившие Триполи, неоднократно давали подросткам в руки оружие и фактически посылали их на смерть, отправляя атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

1 Организация запрещена на территории РФ.