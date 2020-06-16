Шредер объяснил, почему Европа должны быть заинтересована в добрососедских отношениях с РФ

Москва, 16 июня. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Германия и Европа должны быть заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией.

По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность на континенте. В новом выпуске своего подкаста Шредер сказал, что «мир и безопасность на европейском континенте будут в долгосрочной перспективе только совместно с Россией, а не без нее».

По словам бывшего главы правительства, добрососедские отношения с РФ имеют для ФРГ «экзистенциальную важность». Это связано далеко не только с энергетической и в целом экономической политикой, добавил он. Герхард Шредер также считает, что сотрудничество с РФ отвечает «национальным интересам Германии, которые идентичны интересам Европейского союза».

У Шредера поинтересовались, нужно ли «Группе семи» вновь расширяться за счет России.

«Разумеется, всегда есть смысл работать в форматах, которые включают в себя тех, кто нужен для решения политических вопросов», — добавил он.

Предположение, что «можно изолировать страну, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладающую правом вето», экс-канцлер ФРГ назвал «неверным допущением».

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер ранее призвал пересмотреть санкции, введенные в том числе против России. Он подчеркнул, что введение и сохранение ограничительных мер в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является совершенно ошибочным путем.