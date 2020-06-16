НАТО цинично покрывает агрессию Турции в Ливии заявлениями о «российском присутствии»

Брюссель, 16 июня. На фоне обрушения мировой экономики из-за COVID-19, а также протестов против расизма, НАТО снова стремится вмешиваться в дела Черного континента. Генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен обострением ситуации в Ливии.

По его словам, озабоченность Североатлантического альянса вызывают массовые захоронения, что весьма неожиданно после того, что было сделано силами НАТО в 2011 году и не может характеризоваться не иначе, как уничтожение и геноцид.

«Ситуация в Ливии остается сложной и опасной, в НАТО глубоко озабочены по поводу сообщений о массовых захоронениях», — отметил генсек НАТО в ходе прошедшей видеоконференции при участии глав министерств обороны стран военно-политического блока.

По словам Столтенберга, эскалация напряженности в Ливии лишь подтверждает важность «мирного и основанного на политических переговорах решения». При этом представитель Североатлантического альянса внезапно указал на будто бы усиление присутствия России в Восточном Средиземноморье, в частности, в Сирии и Ливии. Он подытожил, что НАТО будет следить за развитием ситуации в североафриканской стране в различных форматах, так как это сказывается на безопасности «южных союзников».

Очевидно, под южными союзниками Йенс Столтенберг имел в виду прежде всего Турцию, оказывающую серьезное влияние на положение дел в Ливии. Таким образом, НАТО продемонстрировало, что будет и дальше закрывать глаза на очевидные нарушения со стороны Анкары, пытаясь обнаружить искусственно созданный в СМИ «российский след» в североафриканской стране.

В то время, как по всему миру наблюдается активизация протестных движений на волне проявлений расовой дискриминации, руководство НАТО фактически покрывает преступления, совершаемые турками в отношение ливийских граждан, и делает попытку присоединиться к планам Анкары обогатиться за счет разграбления природных богатств одной из стран Черного континента. Делается это прежде всего за счет отвлечения внимания на «участие России».

Стоит отметить, что в крайне сложный для всего международного сообщества период противостояния пандемии нового коронавируса (COVID-19) военные Североатлантического альянса намереваются выбить больше средств из и так изрядно прохудившихся бюджетов стран-членов блока, чтобы всячески поддержать Турцию. Традиционным способом для подобных вещей на Западе является запугивание «российской угрозой». Это доказывает, что США готовы на многое в угоду Анкаре, опасаясь утратить одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Кроме того, не зря Столтенберг говорит не просто о Ливии, а именно о Восточном Средиземноморье, где сейчас Турция разыгрывает большую карту, пытаясь завладеть большей частью газовых и нефтяных месторождений, а также поставить под контроль остальные, их добычу и поставку.

Примечательно, что далеко не все члены альянса поддерживают линию Вашингтона и Брюсселя касательно турецкого фактора в Северной Африке. Так, например, Франция заявила о желании провести переговоры в рамках НАТО на фоне усиления агрессии Турции в Ливии, указав на то, что вмешательство Анкары подрывает мирные инициативы, предложенные международным сообществом для урегулирования ливийского кризиса.

Против беспредела Турции в Ливии и всем Восточном Средиземноморье также выступает Греция, входящая в НАТО. Афины, помимо прочего, инициировали и фактически возглавили военно-морскую миссию ЕС IRINI, направленную на соблюдение запрета Организации Объединенных Наций на поставки любых видов вооружений на ливийскую территорию. А уже сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о нехватке кораблей для данной миссии, что означает планируемое ее усиление.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о масштабе военной помощи, оказываемой турецкими властями так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара в обход эмбарго ООН продолжает снабжать оружием и техникой боевиков незаконных вооруженных формирований в Триполи, а также перебрасывает в Ливию сирийских террористов-наемников из Идлиба. Вся эта деятельность провоцирует эскалацию и продолжение кровопролития в африканской стране и грозит формированием нового террористического рассадника в регионе.