Нарышкин рассказал о секретной командировке советского разведчика в Германию

Москва, 16 июня. Детали визита в Германию в 1940 году главы внешней разведки СССР Павла Фитина пока не подлежат рассекречиванию, заявил руководитель СВР России Сергей Нарышкин. Визит, по его словам, позволил потом получать ценные данные для Советского Союза.

Директор спецслужбы в своей статье отмечал, что Фитин был высококвалифицированным специалистом. В возрасте 31 года в 1939 году его назначили на должность, за два года он смог восстановить работу агентур в Германии, Англии, Франции, США. Благодаря его стараниям ценную информацию для СССР добывали агенты в десятках государствах.

Нарышкин обратил внимание, что в своих мемуарах советский разведчик ничего не сообщал о поездке в Германию, соблюдая секретность.

Глава СВР отметил, что после командировки Фитин отправил в берлинскую резидентуру профессионального оперативника Александра Короткова. Он, в частности, смог восстановить связь с агентом в центральном аппарате гестапо Вилли Леманом, а также с советником Министерства экономики Германии Арвидом Харнаком.

Успешная работа с этими двумя немцами позволила СССР с осени 1940 года получать данные о подготовке захватнических планов германского руководства в отношении Советского Союза.