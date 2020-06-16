Адвокаты отказались защищать в суде бывшую супругу Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 16 июня. Адвокаты американской актрисы Эмбер Херд отказались представлять ее интересы судебном разбирательстве с бывшим супругом Джонни Деппом.

Адвокаты Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук отказались защищать Эмбер Херд, объяснив свое решение бытовыми трудностями и неудобствами, которые возникли из-за эпидемии коронавируса.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами», — говорится в совместном обращении бывших защитников актрисы.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Однако в 2016 году Херд решила развестись с Деппом. При этом актриса утверждала, что Джонни Депп избивал ее.

Депп опроверг слова бывшей супруги и подал на нее в суд. Актер потребовал от Херд компенсацию в размере 50 миллионов долларов за статью, где она рассказывала о домашнем насилии, которому якобы подвергалась со стороны Деппа. Актер назвал рассказ бывшей супруги клеветой. В феврале 2020 года в Сети была обнародована аудиозапись разговора Деппа и Херд, в ходе которой актриса призналась в избиении бывшего супруга.