Митрахович рассказал о борьбе украинских олигархов из-за российского электричества

На Украине идет борьба между олигархами Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым вокруг импорта российской электроэнергии в страну. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее в украинском правительстве озвучили предложение отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии и России. Поставки электричества осуществляются по договорам, действующим до 31 декабря 2021 года. Соответствующий законопроект кабинет министров внес на рассмотрение в Верховную раду.

«Временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, с целью обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии», – говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, после 31 декабря 2021 года весь объем электроэнергии, который импортирован из государств, не являющихся членами Энергосообщества, станет доступен для продажи исключительно на рынке по формуле «на сутки вперед» (конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии) и на балансирующем рынке (торговля в режиме реального времени).

В отношении российской электроэнергии действуют ограничения, прибрести ресурс возможно только на рынке «на сутки вперед». Импорт из Белоруссии возможен как на рынке «на сутки вперед», так и на внутрисуточном рынке.

Как полагает аналитик в сфере энергетики Станислав Митрахович, дискуссии по поводу покупки электроэнергии из России были обусловлены «олигархической борьбой» на Украине.

«С одной стороны, есть Коломойский, который владеет металлургическими заводами, и им нужно дешевое электричество. Олигарх пролоббировал возможность его получать через своего агента в Верховной раде Украины по фамилии [Андрей] Герус. Он добился принятия новых законодательных норм, которые позволили осуществлять импорт электричества из России. Для Коломойского это было хорошо, — объяснил Митрахович в беседе с ФАН. — Но от этого решения плохо Ахметову, владеющему компаниями по производству электроэнергии. Для него конкуренция с дешевой российской электроэнергией была не нужна. «Ахметовцы» подняли вой и шум. Есть даже скандальный экс-депутат Рады Олег Ляшко, который пытался напасть в духе реслинга на Геруса, крича, что он предает украинские интересы. По большей части все процессы завязаны на внутриукраинской олигархической борьбе, приправленной соусом пропаганды, мол, без России обойдемся».

При этом эксперт напомнил, что возможность покупки электричества из России «на сутки вперед» является лазейкой для Коломойского.

«Другие схемы покупки электроэнергии запретили, но эту оставили. Это была одна из форм контракта, которая разрешает импорт электроэнергии из России», — сообщил собеседник ФАН.

В любом случае торговля между Украиной и Россией продолжается. Как Россия, так и Белоруссия готовы продавать Украине электричество, утверждает Митрахович.

«В Белоруссии скоро будет построена атомная станция, которая создаст излишки электроэнергии. Они могут продаваться на Украину, если страна не ужесточит свое законодательство. В России тоже есть избыток электроэнергии, и ее можно поставлять на Украину. До 2015 года существовал соответствующий долгосрочный контракт поставок российской электроэнергии», — добавил он.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков сообщил, что Россия, пытается захватить энергорынок страны при помощи дешевого электричества. В частности, это выражается в готовности России поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Москва, по словам Плачкова, «готова поставлять энергию даже бесплатно ради уничтожения украинской генерации».

Напомним, что Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже украинский парламент разрешил импортировать энергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии. В декабре прошлого года президент Зеленский внес изменения в закон «О рынке электрической энергии», согласно которым на Украине устанавливается запрет на импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.