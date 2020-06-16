Раненные при стрельбе в Москве полицейские будут представлены к наградам

Москва, 16 июня. Сотрудники ГИБДД Сергей Крылов и Алексей Поярков, получившие ранения при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что глава МВД России Владимир Колокольцев внесет представление президенту РФ о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова за задержание нарушителя.

«Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан», – подчеркнула представитель МВД России.

Стрельба на Ленинском проспекте в Москве произошла накануне, 15 июня, вечером. В районе дома 156 сотрудники ДПС остановили такси, водитель которого нарушил ПДД. Проходивший мимо мужчина открыл огонь по стражам порядка. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

Личность стрелка была установлена. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галиев. Он действовал целенаправленно и стрелял по правоохранителям без видимой причины.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сотрудники ДПС получили серьезные ранения и были госпитализированы. Капитана полиции Крылова доставили в первую ГКБ им. Пирогова. У него диагностировали множественные огнестрельные ранения правого предплечья, правой кисти, лобной и теменной областей, области правого коленного сустава.

По данным источника, Крылова прооперировали. Полицейский пришел в себя, его переведут из реанимации в обычную палату. У старшего лейтенанта полиции Пояркова выявили нейротравму, травму мочевого пузыря и почек. Он находится в ГКБ №7 им С.С. Юдина.