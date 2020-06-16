Проверявшая норильскую ТЭЦ инспектор Ростехнадзора стала фигурантом дела о халатности

Москва, 16 июня. Инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, проверявшая ТЭЦ-3 в Норильске, стала фигурантом уголовного дела о халатности, сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки норильской ТЭЦ-3. При этом она не проверила аварийный резервуар станции, у которого не было положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В минувшем году Ростехнадзор получил данное заключение. В документе указывалось, что в резервуаре есть недостатки, и они требуют устранения. Но вместо того, чтобы инициировать внеплановую проверку объекта, Новожилова не сделала ничего.

Из-за бездействия эксперта аварийный резервуар продолжали эксплуатировать, что в итоге привело к разрушению целостности топливного хранилища и разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа принесла колоссальный ущерб природе и устранение его требует огромных средств, подчеркнули в СК. Сейчас сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Напомним, ЧП на ТЭЦ-3 произошло 29 мая, когда топливо попало в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Концентрация вредных веществ в воде превысила норму в 200 раз. Последствия разлива дизеля могут в течение 160 дней. 10 июня правоохранители задержали руководство ТЭЦ-3 АО «НТЭК» по подозрению в нарушении правил безопасности эксплуатации оборудования, что повлекло за собой аварию.