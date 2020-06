Асад обеспечил электроснабжением фосфатное производство в сирийском Хомсе

Хомс, 16 июня. Для восстановления сирийской экономики и смягчения последствий валютного кризиса правительство Башара Асада активно восстанавливает промышленную инфраструктуру страны. Энергетическая компания города Хомс отчиталась о завершении первого этапа восстановления электроснабжения объектов фосфатной промышленности на востоке провинции Хомс.

Как сообщили сирийскому новостному агентству SANA директор энергетической компании Хомса Муслих аль-Хасан, в ходе первого этапа работ была создана оконечная подстанция в Хнейфисе (рассчитанная на мощность в 20 киловольт-ампер), и промежуточные линии электропередачи Хнейфис-1 и Хнейфис-2. Они дополнили энергосистему, состоящую из трех распределительных подстанций различной мощности, и трансформаторных подстанций в Ас-Санааия, Хнейфисе и Аль-Бара. Также была проведена проверка кабельных магистралей.

The work to rehabilitate the phosphate factories in the Khnayfis and Al-Sharqiya mines in the area of Palmyra have reached about 70% completion. Work began two months ago.



The rehabilitation projects come at a cost of 11.9 billion SYP. pic.twitter.com/BlzZdfOlcH