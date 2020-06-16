Асад снизил транспортные пошлины, чтобы поддержать торговлю в Сирии

Дамаск, 16 июня. Правительство Башара Асада использует все доступные методы, чтобы поддержать экономику Сирии и объединить страну, развивая внутреннюю торговлю. Министерство торговли Сирии сегодня приняло решение снизить все транспортные тарифы на 15%.

Решение правительства Асада в первую очередь направлено на обеспечение бесперебойной работы коммерческого автосообщения, которое осуществляют сирийские компании «Аль-Кадмус», «Аль-Ахлия», «Аль-Сарадж», «Аль-Хасан», «Аль-Махир», «Аль-Шахба» и Sumer Transportation, сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Постановление правительства устанавливает дорожную пошлину для коммерческого автотранспорта в размере 13,5 сирийских фунтов (1,82 руб.) за километр. Это позволит существенно снизить налоговую нагрузку на сирийские транспортные компании, и население, и обеспечить бесперебойную работу автотранспортных компаний в период уборки урожая в Сирии. В заявлении Минтранса Сирии особо подчеркивается, что власти провинций, которые не последуют решению и будут продолжать взимать транспортные пошлины в полном объеме, будут наказаны. Снижение транспортных пошлин облегчит закупку и вывоз зерновых со всей территории Сирии.

В рамках решения Минторговли Сирии сократились цены на билеты на междугородние пассажирские рейсы. Так, стоимость билета из Дамаска в Латакию сократилась с 4500 до 3800 сирийских фунтов (с 607 до 512 руб.), из Дамаска в Дейр эз-Зор — с 6100 до 5200 фунтов (с 823 до 701 руб.), из Хомса в Алеппо — с 2500 до 2100 фунтов (с 337 до 283 руб.), из Хомса в Хасаку — с 6600 до 5600 фунтов (с 890 до 756 руб.)

Напомним, правительство Башара Асада активно предпринимает меры для поддержания экономики Сирии в условиях санкционного давления со стороны США и оккупации американскими войсками нефтяных резервов. Сделав ставку на развитие страны «с опорой на собственные силы», Асад развернул кампанию по восстановлению экономики регионов, особенно пострадавших в ходе войны, таких как Восточная Гута. Кроме того, особое внимание уделяется правительством Асада поддержанию образования в Сирии — в условиях кризиса и коронавирусной пандемии были найдены средства на то, чтобы студенты и школьники смогли сдать экзамены и продолжать учебу.