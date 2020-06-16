Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих в Париже

Париж, 16 июня. Протестующие нападают на полицейских в Париже, в ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.

В Париже продолжаются массовые беспорядки. В Сети появились многочисленные видео, на которых видно, что демонстранты пытаются сделать баррикады из машин. Полиция применяет слезоточивый газ. Сейчас на площади, которая расположена перед Дворцом инвалидов, протестующие нападают на полицейских.

Напомним, во Франции продолжаются демонстрации, которые были организованы профсоюзами. К ним присоединились и медики. Они решили устроить мирную акцию протеста.