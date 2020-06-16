Не читал, но осуждаю или как работают либералы. Тот самый Смакотин. ФАН-ТВ

«Тот самый Смакотин» — сатирическое шоу о курьезах и провалах в работе депутатов, чиновников комитетов, администраций районов и муниципальных округов Петербурга. Из первых уст вы узнаете о социально-политической жизни города с долей иронии и юмора.

О самом интересном расскажет глава МО Екатерингофский Олег Смакотин.

1 июня страна узнала о дне голосования по поправкам к конституции. Молниеносно, либеральная псевдодемократическая общественность «взбунтовала», призывала (и призывает) голосовать против или вовсе байкотировать всенародное голосование. Однако, выяснилось, что эта самая общественность даже не открывала текст основного закона страны, в которой живет. «Пастернака не читал, но осуждаю».

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустили видеоролик, где гей-пара усыновляет маленького мальчика. Ролик назвали гомофобным и отвратительным, но он быстро завирусился и даже был спародирован командой «Вечернего Урганта» на Первом канале. Интересно то, что в Адмиралтейском районе Петербурга в героях ролика узнали местных гей-активистов — Обозова и Шуршева. Совпадение?

Об этих и других самых громких темах — в новом выпуске сатирического шоу.

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!