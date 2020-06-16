Шахназаров усомнился в наличии мозгов у Бони после слов об «алкашах» и «нищебродах»

Москва, 16 июня. Журналист и писатель Михаил Шахназаров заявил, что таким, как Виктория Боня, вообще не надо что-то публиковать в Сети. Он считает, что ей и подобным необходимо отключить все аккаунты.

Напомним, что телеведущая сделала скандальное заявление, в котором заявила, что государство во время пандемии коронавируса оказывает финансовую поддержку «алкашам и нищебродам». Боня подчеркивала, что несправедливым распределением денежной помощи недовольны и бизнесмены из списка Forbes, которых она поддерживает.

Ведущая утверждала, что власти помогают тем, кто трудится за низкую зарплату. Теледива считает, что, если человек мало получает, значит он «алкаш, нищеброд», который ни к чему не стремится.

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, у которых бизнес встал на два месяца», — высказала мнение Виктория Боня.

По словам журналиста, телеведущая курит смеси, негативно влияющие на мозг. Он допускает, что данного органа она может быть лишена.

«Заблокировать все аккаунты в Instagram и YouTube. А девушку жалко, она живет без мозга. Она еще этот свой мозг прокуривает какими-то смесями — говорят, она этим делом грешит. Девушка без мозга, ей тяжело жить. У нее только речевой аппарат присутствует», — так журналист охарактеризовал Боню.

Шахназаров сравнил ведущую с девушками времен 90-х годов, которые дальше дома, сауны и «кабака» ничего не видели. Сейчас Боня и ей подобные «дорвались до Интернета», но масштабное транслирование ее «тупости» надо прекратить, подчеркнул журналист, сообщает «Царьград».