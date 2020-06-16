Сирия, 16 июня. Неизвестный попытался похитить ребенка в Даръа. Протурцекие боевики понесли потери в результате взрыва вблизи сирийско-турецкой границы. ХТШ (запрещена в РФ) угрожает расправиться с зачинщиками народных протестов в городе Иббин в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух гражданских лиц в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: заявили о нейтрализации двух членов РПК в северной части Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): угрожает расправой протестующим жителям города Иббин на западе Алеппо.

Протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва неподалеку от населенного пункта Суджу в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Появились сообщения о взрыве в оккупированном протурецкими формированиями районе в северной части Алеппо. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), СВУ сработало на пути следования автобуса с боевиками «Сирийской свободной полиции», в результате чего несколько из них были ранены. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Суджу северо-восточнее Азаза. В установке бомбы обвиняются курдские боевики, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Между тем вспыхнули протесты в населенном пункте Иббин, который находится в районе административной границы между Алеппо и Идлибом. Участники митингов заявили, что гумпомощь, присланная турецкой гуманитарной организацией Islamic Relief ,была выдана им не в полном объеме. Об этом жители Иббина смогли судить, сравнив свои наборы с теми, что были доставлены в близлежащие поселения. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (M_Alneser), в разграблении гуманитарного груза сирийцы обвиняют местную администрацию, подконтрольную запрещенной в РФ группировке «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ представители ХТШ заявили о намерении арестовать организаторов митинга.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла еще одна вылазка неизвестных. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), тела двух гражданских лиц были обнаружены поблизости от поселения Ат-Тукайхи. Погибших удалось опознать — ими оказались молодые люди по имени Мухамед Асад аль-Мустафа и Хаммуд Асад аль-Мустафа. Известно, что они были похищены в городе Шхиль двумя днями ранее.

Напомним, несколько часов назад в Шхиле неизвестные также взяли в плен одного из курдских боевиков, заявив, что убьют его. Никакой информации о дальнейшей судьбе члена SDF пока не поступало. Предполагается, что участившиеся похищения в Восточном Дейр-эз-Зоре связаны к активизацией подпольной террористической деятельности боевиков «Исламского государства».

Провинция Даръа

Поступила информация о том, что неизвестный попытался похитить ребенка в провинции Даръа. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (FahimHammam), инцидент произошел в населенном пункте Аль-Харак на востоке региона. Нападавший попытался скрыться на мотоцикле, однако получил удар по голове от матери девочки и был вынужден бросить ребенка. Предполагается, что целью несостоявшегося похищения являлось получение выкупа. В настоящий момент ведутся поиски преступника.

Ирак

Министерство национальной обороны Турции продолжает публиковать новые данные о ходе военной операции «Коготь-3», которая ведется на территории Иракского Курдистана. Так, согласно информации, опубликованной официальным Twitter-каналом оборонного ведомства (tsavunma), турецкие военные самолеты осуществили боевые вылеты в районе Гара. В результате точечных авиаударов были нейтрализованы два члена Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, накануне также поступали сведения об уничтожении 81 укрытия террористов РПК в приграничной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.