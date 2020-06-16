Роднина рассказала о зарплате Плющенко на посту тренера сборной РФ

Москва, 16 июня. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию, поскольку его спортсменка попала в сборную, объяснила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

По словам Родниной, Плющенко тренирует фигуристку Александру Трусову, которая входит в российскую сборную. Если в сборную входит спортсмен, то тренер тоже становится членом сборной страны.

«Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг... Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны», — объяснила депутат.

Кроме того, Роднина рассказала о зарплате Плющенко в сборной. По ее словам, попавший в сборную РФ тренер начинает получать зарплату, однако ее размер депутат не знает. Роднина отметила, что суммы не сопоставимые с теми, что получают тренеры сборных РФ по футболу или хоккею.

«Но у нас [в фигурном катании] таких ставок, как в футболе, в хоккее, нет. Здесь, наверное, сравнивать даже нельзя», — заявила депутат в комментарии РИА Новости.

Ранее назначение Плющенко оценила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Она отметила, что не стоит сразу ждать результатов.

Тренером сборной России Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Бывший фигурист открыл собственную академию для фигуристов под названием «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года.

Сам Плющенко, говоря о назначении, заявил, что включение его в сборную как тренера — «великолепно, лестно». Он указал, что главной задачей для него сейчас является выучить Трусову новым прыжкам и поменять хореографию ее катания.