Вашингтон, 16 июня. Американцы жестко раскритиковали гея, который решил стать отцом. В центре скандала оказался ведущий CNN Андерсон Купер, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он воспользовался услугами суррогатной матери, которая родила ему сына.

Позднее американский журнал People разместил на обложке очередного выпуска фотографию Купера с новорожденным сыном. Однако данная история вызвала волну негодования в американском обществе, передает «ПолитРоссия».

При этом во многих штатах разрешены однополые браки и усыновление детей «однополыми семьями.» Но американцы раскритиковали гея, а также выразили сочувствие ребенку, который обречен взрослеть в нездоровой обстановке. Американцы оставили большое количество гневных комментариев в Instagram-аккаунте журнала People.

«Обложка People 2025 станет обложкой, на которой пожилой мужчина-трансвестит «женится» на 3-летней девочке», — пишет один из пользователей.

«У тебя никогда не было матери!» — отмечает комментатор.

«Ребенок нуждается в матери», — поддерживает его другой пользователь.

«Быть геем настолько неправильно, у ребенка должны быть мать и отец», — уверены жители США.

«Бедный ребенок», — жалеет младенца один из пользователей.

«Ребенок, над которым он будет издеваться. Больной», — уверен другой пользователь.

«Это насилие над ребенком», — убежден комментатор.

«Педофил», — подчеркивает один из пользователей.

Стоит отметить, что воспитываемые «однополыми семьями» дети часто подвергаются насилию со стороны таких «родителей». Один из таких случаев произошел в Германии, где мужчина изнасиловал сына своего любовника.

Проблема усыновления детей «однополыми семьями» была поднята в ролике Федерального агентства новостей. На кадрах видеоролика демонстрируется гипотетическая ситуация, когда в 2035 году гей-пара усыновляет мальчика в детском доме в России. Ролик был посвящен поправкам в конституцию, одна из которых предлагает на законодательном уровне запретить усыновление детей «однополыми семьями».

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.