Главные новости 16 июня

Российские дипломаты говорят, что День России в Киеве отметился «отвратительными антироссийскими выходками». МИД РФ возмутился русофобскими выходками на Украине в День России.

Родственники Сергея Захарова, погибшего в устроенном Михаилом Ефремовым ДТП, рассказали, какого наказания хотят для актера. Родные погибшего в ДТП с Ефремовым требуют высшей меры наказания для актера.

Таролог Александр Кинжинов уверен, что смерть радиоведущей никак не связана с возможными проблемами в отношениях с мужем. Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал о последних часах жизни Норкиной.

Трагедия произошла на реке Онон в двух километрах от населенного пункта Нижний Цасучей. Четыре человека утонули, пытаясь спасти тонущую девочку в Забайкалье.

По его словам, такими государствами являются Россия и Китай. Кедми объяснил, за счет чего Россия больше всех выиграла от ситуации с пандемией.

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о секретных планах Генерального Штаба ВС Турции по военному вторжению в Грецию. План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть.

С таким предложением выступил российский сенатор. В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году.

Экс-секретарь СНБО Турчинов заявил, что Россия повторяет историю СССР и допустил присоединение Кубани к Украине в будущем. Турчинов заявил о возможном присоединении Кубани к Украине после «распада» России.

Некоторые категории российских граждан уже с 1 июля 2020 начнут получать повышенные за счет индексации пенсии. Кому в России в июле повысят пенсии: льготы, индексация, новые пособия.

Теперь покупка будет напоминать ему о супруге, написал Андрей Норкин. Муж Норкиной показал, что купила жена незадолго до смерти.