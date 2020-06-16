Психолог по позам и жестам Муцениеце рассказала о ее душевном состоянии после развода

Москва, 16 июня. Психолог объяснила, какие чувства испытывает актриса Агата Муцениеце, отвечая на каверзные вопросы Ксении Собчак в рамках ее нового выпуска на YouTube-канале.

Телеведущая решила пригласить психолога, который разобрал жесты и позы Агаты, и рассказал, что на душе у актрисы.

«Хочется сказать, что это очень однозначное интервью. Есть некоторые нюансы, которые заметны — невербально, по движению тела — что на самом деле творится на душе Агаты сейчас», — сказала психолог.

По ее словам, пару раз у Муцениеце была легкая полуулыбка, которая свидетельствует о том, что человек является истеричным, кроме того, у него есть синдром жертвы.

«Она боится, но маленькая улыбка — это защита. Это значит, что она до конца не может рассказывать правды. Агата — человек, который долго находится в созависимых отношениях, у нее может стираться грань — что насилие, а что нет», — добавила специалист.

Психолог заметила, что у актрисы сейчас подавленные эмоции и скрытая агрессия. Она не может рассказать правду и раскрыться. У Муцениеце сейчас тревожное состояние, ей нужно заниматься с психологом минимум полгода.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись. При этом сразу после развода актер признался, что не любит одиночество, поэтому быстро решил данную проблему.