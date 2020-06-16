The National Interest рассказал, как модернизация улучшит боевые качества вертолетов Ка-52

Москва, 16 июня. Боеспособность российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» значительно повысится после их усовершенствования. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Модернизация «Аллигаторов» должна завершиться к осени 2022 года, по ее результатам вертолеты получат крылатые ракеты большой дальности под кодовым названием «Изделие 305», передает «ПолитРоссия».

«Российский боевой вертолет Ка-52 получит новые ракеты дальнего радиуса действия, а также другие улучшения», — пояснили аналитики The National Interest.

Кроме того, модернизированный вариант Ка-52 оснастят новой круглосуточной системой прицеливания, спутниковым навигационным оборудованием, свежей версией отечественной бортовой системы связи и обмена данными, а также другими устройствами, повышающими характеристики вертолета.

Новый комплекс вооружения позволит унифицировать обновленные Ка-52 с вертолетами семейства Ми, а улучшенная защита сделает его менее уязвимым.

Таким образом, констатируют американские журналисты, модернизированные «Аллигаторы» станут еще более боеспособными. При этом ранее эксперты из США были уверены, что Россия откажется от дальнейшего производства этиъх боевых машин.