Ковитиди поддержала план ввести санкции против США за помехи «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести контрсанкции против сенаторов США, предложивших новые ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток — 2». Логичной и разумной считает позицию немецкого парламентария член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что несколько американских сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о расширении санкций против российского газопровода, который сможет обеспечить дешевым и качественным газом Европу, в первую очередь Германию. Глава комитета бундестага по энергетике предложил ввести ответные санкции против американских сенаторов.

По мнению члена Совета Федерации Ольги Ковитиди, попытка американских сенаторов помешать «Северному потоку — 2» — абсолютно противозаконны.

«Беспрецедентное по цинизму вмешательство США в вопросы суверенитета Германии и Европы в целом уже порядком раздражает и самих европейцев, и европейских политиков, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Заявление главы комитета бундестага по энергетике Эрнста о необходимости «перестать закидывать США ватными шариками», наложить ответные санкции на американских сенаторов и более жестко отвечать на давление со стороны США в вопросе строительства «Северного потока — 2», безусловно, правильное. Такое решение отвечало бы национальным интересам Германии».

По мнению Ольги Ковитиди, США борются с «Северным потоком —2» и из политических, и из экономических соображений. Вашингтон всеми силами пытается «поставить Москву на место», одновременно США мечтают вытеснить Россию с европейского газового рынка.

«Америка не может быть заинтересована в процветании Европы и европейцев хотя бы потому, что для США ближе американцы и Америка», — говорит Ковитиди.

Именно поэтому Германии нужно жестче отстаивать свои экономические интересы, не считаясь с амбициями Дяди Сэма, считает она.

«Предметное заявление главы энергетического комитета бундестага ФРГ о необходимости наложения санкций против американских энергетических концернов, в частности, решение о взимании дополнительных налогов на поставки сжиженного газа из США, на мой взгляд, очень взвешенное и корректное. Такие меры, безусловно, соответствуют интересам Германии», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич пояснил, почему у Украины нет оснований радоваться перспективе введения новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые планируют в США.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья. Мощность будущего газопровода 55 млрд кубометров газа в год. ФРГ и большая часть европейских стран поддерживают реализацию проекта. Против выступают Украина и Польша, теряющие доходы от транзита российского газа, а также поддерживающие их страны Балтии. Противятся строительству газопровода и США, которые мечтают «поставить Россию на место», а заодно наводнить Европу американским сжиженным газом.