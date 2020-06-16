Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены

Москва, 16 июня. Телеведущий Андрей Норкин впервые появился в эфире программы «Место встречи» после смерти супруги Юлии Норкиной.

Норкин появился в эфире через 10 дней после смерти супруги. Эфир программы 15 июня ведущий внезапно начал с шутки.

«Слышал, что после 9 июня москвичей, остающихся дома, будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции», — пошутил ведущий.

Коллега Норкина Иван Трушкин не смог сдержать смех и отметил, что Норкина слишком долго не было. Зрители программы отметили, что ведущий держится профессионально и не выдает внутренние переживания на камеру. Возвращение ведущего обрадовало зрителей, с ним программа вернулась в привычное русло.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала, что Норкина незадолго до смерти выглядела печальной. Певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть ведущей. Она рассказала, что у Норкиной были грандиозные планы на лето.