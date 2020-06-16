В ЛНР заявили о втягивании Украины в авантюру НАТО

Любое сотрудничество Украины с НАТО — это провокация, которая в своей перспективе не дает Украине шансов на спокойное и стабильное развитие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Вступление в НАТО

Предоставление Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не исключает возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, однако и не является шагом к вступлению. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе брифинга в преддверии заседания Совета НАТО на уровне министров обороны, которое пройдет в формате видеоконференции 17-18 июня.

«Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не является альтернативой возможности вступления, но также не является шагом к получению Киевом Плана действий по членству в НАТО», — рассказала она.

На прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что НАТО предоставил Киеву статус партнера с расширенными возможностями.

«Не партнер, а инструмент»

Как отметил Родион Мирошник, Украина для НАТО — не партнер, а инструмент. Она используется и будет использоваться как раздражитель в отношениях с Россией, но без какой-либо ответственности со стороны стран НАТО.

«За размытыми формулировками натовских чиновников просматривается корректно выраженное, но нежелание принимать Украину в члены альянса. А Киеву для радости вполне хватает обещаний и заверений в дружбе и стратегическом партнерстве, но это ничего не значит, по сути. Любое сотрудничество Украины с НАТО — это провокация, которая в своей перспективе не дает Украине шансов на спокойное и стабильное развитие. Ее постоянно будут втягивать в различные авантюры, в которых интересы самих украинцев никак не учитываются и учитываться не будут», — пояснил Родион Мирошник.

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, НАТО протягивает Украине руку помощи.

«А в чем не исключает? Неужели США решили изменить правила приема в НАТО и принять страну с военным конфликтом? А также с территориальными претензиями? И это на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о невмешательстве в дела третьих стран. Данном заявление — рука помощи Зеленскому, но никак не практический шаг. Эго реализовать США не могут. Да и не будут это делать», — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.