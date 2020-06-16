Ананских назвал «глупостью» заявления с Украины о демонтаже РФ труб для транзита газа

«Газпром» проводит ремонтные работы газопровода, по которому осуществляется транзит газа через Украину, но демонтировать его не могут по условиям заключенного договора с Киевом. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Игорь Ананских.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление главы оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергея Макогона о начале демонтажа труб на российской территории у границы с республикой. Как он отметил в интервью изданию OilPoint, поводом для такого решения послужило отсутствие у Киева контракта на поставки газа на Украину с «Газпромом».

«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — сказал Макогон.

Представитель оператора Украины заметил, что действия российского газового концерна представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии. Макогон с сожалением отметил, что «строка дохода под названием «транзит» полностью исчезает».

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток — 2» и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В таком случае Киеву придется проработать вопрос обеспечения газом собственных потребителей.

«Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», — уточнил он.

Однако первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что «Газпром» пока официально не заявлял о подобных решениях. На данный момент демонтаж труб с российской стороны — это субъективное мнение главы Оператора ГТС Украины.

«У нас есть контракт с Украиной о транзите газа, который проходит по трубам на российской и украинской территории. Говорить о том, что происходит демонтаж, как-то глупо, потому что газ может идти только по трубам. Ситуация не такая, как ее представляет руководство ГТС Украины. Возможно, идут какие-то ремонтные работы или демонтируются ненужные ответвления, но это никак не сказывается на объемах и договорных отношениях с Украиной», — объяснил Ананских в беседе с ФАН.

Кроме того, нужно помнить, как два года «Газпром» пытался договориться с Украиной по поводу транзита. Депутат подчеркнул, что сделать это было крайне сложно, потому что украинская сторона предлагала невыгодные для «Газпрома» условия.

«Но, слава богу, контракт был подписан, и газ через территорию Украины идет. «Газпром» даже готов обсуждать будущие условия транспортировки газа через Украину», — сказал собеседник ФАН.

Вдобавок к этому Ананских считает, что украинской стороне при обсуждении условий транзита с «Газпромом» всегда нельзя забывать о том, что это не сфера политики, а рынок.

«Кричать на весь мир, что нас обижают и просить нерыночных условий от «Газпрома» не совсем честно. Если условия транзита будут оставаться в рамках рынка, то «Газпром» готов работать дальше. Однако если выгоды для «Газпрома» не будет, то он начнет снижать объемы газа, транспортируемого через Украину. Руководству ГТС Украины, понимая важность этой статьи доходов для страны, нужно найти желание и путь, чтобы договориться с «Газпромом», — выразил уверенность парламентарий.

Депутат также уверен, что Украина не хочет потерять транзит, так как в бюджет страны от него приходит больше четырех миллиардов долларов ежегодно.

«Это большие деньги, получаемые без особого ума и трудозатрат. Вся система была сделана во времена СССР и Украине досталась по наследству», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что Российская Федерация и Украина в декабре 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу сроком на пять лет. Согласно договоренностям, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в последующие.