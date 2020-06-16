ВИДЕО: Мотоциклист сбил пешехода в Петербурге. ФАН-ТВ

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода произошло в Адмиралтейском районе Петербурга 16 июня.

По предварительной информации, 48-летний байкер не справился с управлением и вылетел на набережную реки Фонтанки у дома номер 134, снес мужчину, который шел по тротуару.

В итоге сам мотоциклист погиб от полученных травм еще до приезда скорой помощи. А 32-летнего мужчину-пешехода увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего.