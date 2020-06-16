Дело шпиона Уилана выгодно отличает Россию от беспредела с Бутом в США

Госдепартамент США «пришел в ужас» от решения Московского городского суда, приговорившего американского гражданина Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео, Уилана «лишили права на справедливый суд».

Посол США в России Джон Салливан был еще более категоричен, заявив, что одновременно «расстроен» и «разъярен» решением суда. Он будет добиваться освобождения Уилана — но ни в коем случае не через его обмен на содержащихся в Штатах заключенных-россиян.

Обозреватель Федерального агентства новостей попытался спрогнозировать развитие событий вокруг Пола Уилана, отбросив шелуху дежурного негодования американских дипломатов.

Вой на болотах

Негодование в Вашингтоне оказалось на редкость единодушным. Как это обычно бывает, когда речь заходит о России, республиканцы и демократы вмиг забыли обо всех противоречиях и предвыборной гонке, чтобы снова рассказать о «русской угрозе» и «нарушениях прав человека в России» — да не абы какого человека, а гражданина США.

«Решение приговорить Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса, в рамках которого Пола лишили возможности выбрать адвоката, надлежащей медицинской помощи, контакта с семьей и свободы», — заявил к примеру, лидер республиканцев в комитете Палаты представителей по международным отношениям Майкл Маккол.

Ему вторил глава комитета, демократ Элиот Энгель.

«Этот приговор представляет собой надругательство над правами Пола, насмешку над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка по всему миру, — заявил Энгель. — Жизнь Пола — не разменная монета, а то, как с ним обращаются, возмутительно даже для такого диктатора, как Путин».

Приговор в отношении Уилана вызвал резкую реакцию не только у американских дипломатов. К оправданию шпиона подключили и «прикормленную общественность» в России, прямо или косвенно находящуюся на довольствии у внешнеполитического ведомства США.

В частности, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников заявил, что Уилан пал жертвой «российских спецслужбистских элит». Такое решение суда означает «поворот к сталинизации сознания спецслужб, правоохранительных органов и судов», добавил он.

Не сдержавшись, Колесников перешел на прямую социал-дарвинистскую риторику, как это вообще свойственно либеральным ценителям «хороших и плохих генов».

«Это очень серьезная антропологическая проблема, потому что когда целый класс людей, ответственных за судьбы обвиняемых в чем-то людей, становится сталинизированным — это представляет собой серьезную проблему», — высказался «антрополог»-самоучка в интервью госдеповскому «Радио Свобода».

Редкостное единодушие и знакомый лексикон. Но что же мы в действительности имеем по делу Уилана?

Шпион, выйди вон!

Сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в московском отеле «Метрополь» в момент, когда он получал флеш-карту с данными сотрудников одной из российских спецслужб. Это произошло в декабре 2018 года. В силу чувствительности информации о содержании утечки детали обвинения против Уилана никогда не раскрывались, но были предоставлены в рамках закрытого судебного процесса. Как теперь известно из результативной части судебного решения, американцу предъявили обвинение по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Сам шпион заявлял, что невиновен. Он якобы предполагал, что на передаваемой ему флеш-карте записаны фотографии, сделанные во время его туристической поездки по России. Кроме того, брат Уилана утверждал, что тот приехал в нашу страну на свадьбу знакомых.

Однако в ФСБ заинтересовались персоной Уилана еще в 2007 году, во время его предыдущего визита в Москву, так как этот бывший морской пехотинец активно искал контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. После этого спецслужбы начали прослушивать телефоны американца и установили наружное наблюдение за ним, фиксируя его встречи.

По утверждению стороны защиты, встреча Уилана в «Метрополе», ставшая кульминацией операции ФСБ, включала «провокационные действия оперативных сотрудников». Однако оперативники, судя по всему, к тому моменту прекрасно знали, что действительно находится на флеш-карте, и имели точные сведения о настоящем интересе Уилана, весьма далеком от желания получить «красивые туристические кадры».

Уже при аресте выяснилось, что бывший морпех не так-то прост: вдобавок к паспорту США, по которому он въехал в Россию, у него обнаружилось гражданство Канады, Великобритании и Ирландии. Зачем простому американцу столь внушительный набор паспортов — вопрос риторический.

В любом случае, «закрытый» процесс по делу Уилана вовсе не означал отсутствия правосудия и не подразумевал каких-то «упрощенных» процедур судопроизводства. Сторона защиты имела право предоставить любые доказательства и доводы, которые могли бы свидетельствовать о невиновности шпиона, — и это право было предоставлено.

Однако суд, рассмотрев дело, вынес свой вердикт в полном соответствии со статьей 276 УК РФ, подразумевающей максимальный срок в двадцать лет тюремного заключения.

Так что же, обмен?

Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы Уилана, уже успел сообщить, что Служба внешней разведки допускает возможность обмена американца на кого-то из россиян, томящихся в тюрьмах США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не исключила подобной возможности, пояснив, что для такого решения есть соответствующие межгосударственные механизмы — лишь бы имелись «стремление и желание сторон». И все же определенного ответа на вопрос о том, может ли судьба Уилана быть решенной за счет его обмена на российских граждан, например Виктора Бута или Константина Ярошенко, пока нет.

Отметим, что россиянина Бута, которого США содержат в тюрьме по обвинению в пособничестве терроризму, арестовали в результате по-настоящему «провокационных действий оперативных сотрудников». В 2008 году агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом «колумбийских повстанцев» заманили Бута в Бангкок, якобы для заключения сделки на поставку современного оружия. После этого агенты сделали компрометирующие Бута диктофонные записи, которые стали доказательством в американском суде.

При этом в случае с россиянином нарушения прав человека действительно имели место, но были полностью проигнорированы американским правосудием. В частности, ему, убежденному вегетарианцу, отказали в тюрьме в индивидуальном питании, предложив на выбор стандартные гамбургеры или хотдоги, которыми кормят заключенных, но которые Бут есть не может. А его попытка вырастить у себя в камере обычный «чайный гриб» в банке закончилась и вовсе печально: ему увеличили срок заключения на 40 дней, обвинив в «изготовлении алкоголя в тюрьме». Хотя, как выяснила пресса, безалкогольную настойку чайного гриба «с градусом как у кефира» употребляли не только другие заключенные, но и надзиратели.

Конечно, на фоне срока в 25 лет, которые дали Буту, дополнительные сорок суток выглядят не очень существенно. Но стоит ли тогда жалеть Уилана, которому дали «всего лишь» 16 лет тюрьмы?

Хочется верить, что во взаимоотношениях России и США возобладает не принцип конфронтации, но те самые «стремления и желание сторон» разрешить ситуацию с заключенными. Однако судя по всему, путь к такому компромиссу предстоит отнюдь не быстрый.