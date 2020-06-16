МВД проводит служебную проверку после публикации в Сети интимных фото своего сотрудника

В Сети появились фотографии, на которых запечатлен отдых в сауне двух семейных пар. Они были опубликованы на бесплатном порнографическом видеохостинге XHamster, но впоследствии удалены.

Определенно, собравшиеся находятся в очень тесных дружеских отношениях. В процессе употребления спиртного люди становятся все менее одетыми и все более откровенно позируют перед камерой. И если в случае одной пары подобное времяпрепровождение не вызывает никаких вопросов, то второй — заинтересовались в полиции.

Все дело в том, что на фото без труда можно узнать майора Александра Степанычева и его супругу. Степанычев служит в элитном подразделении главка и является помощником командира Полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Музыки.

Полк ППС полиции занимается охраной общественного порядка и безопасности при проведении крупнейших общественно-политических, культурно-спортивных и иных массовых мероприятий. Личный состав полка работал на проведении Чемпионата мира по футболу — 2018, на матчах Лиги чемпионов УЕФА, на Петербургском международном экономическом форуме и на многих других мероприятиях.

Получается, что сотрудники этого подразделения представляют МВД практически на международном уровне, а их профессионально-нравственные качества должны соответствовать. Уверены, что полковник Музыка уделяет много внимания воспитательной работе с личным составом, но от таких ситуаций никто не застрахован.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось связаться с Александром Степанычевым. Он подтвердил подлинность фотографий.

«Да, я в курсе публикации этих фото. И сейчас удаляю их», — рассказал он.

Появление фото в Сети полицейский объяснил утечкой информации с личного компьютера своих друзей — участников встречи в сауне:

«Друзья, в компьютере которых хранились фотографии, отдавали его в ремонт и, видимо, тогда их скачали».

Степанычев намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти и наказать виновных в распространении своих интимных фото. Он подтвердил проведение служебной проверки в связи с публикацией. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти не смогли оперативно прокомментировать информацию и попросили прислать запрос.