Москва, 16 июня. Законодательство обязывает так называемый профсоюз «Альянс врачей» зарегистрироваться в качестве общероссийского. В противном случае организацию ожидает прекращение деятельности.

Как пишет издание Nation News, «Альянс врачей» по уставу представляет собой межрегиональный профсоюз. При этом организация имеет право деятельности далеко не во всех регионах России.

Ранее «оппозиционный» профсоюз запустил акцию, в рамках которой россиянам предлагается наносить на интерактивную карту сообщения о нехватке средств индивидуальной защиты. Прав на проведение такой акции у «Альянса врачей» нет.

Таким образом, организация нарушает не только федеральное законодательство, в том числе закон о профсоюзах, но и собственный устав, в котором говорится о достижении справедливого уровня оплаты труда, представительстве интересов работников в социальном партнерстве и контроле за соблюдением трудового законодательства.

В соответствии со статьей 44 Конституции РФ, «Альянсу врачей» грозит ликвидация, избежать которую возможно при регистрации в качестве общероссийского НКО.