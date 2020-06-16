Арбенина пообещала поставить свечи за погубившего душу Ефремова

Москва, 16 июня. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала скандал вокруг смертельной аварии в Москве, которую устроил актер театра и кино Михаил Ефремов. Своими мыслями она поделилась в Instagram.

Исполнительница заступилась за актера и призвала прекратить травлю. Диана Арбенина осудила близких артиста, которые видели, что у него проблемы, но ничего с этим не делали. По ее словам, совершивший преступление Ефремов убил в себе человека.

«В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший, в первую очередь, свой мозг и, как следствие, человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле», — написала Арбенина.

Она добавила, что продолжит смотреть фильмы с актером, так как всегда любила его за талант, и не бросит в него камня. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» пообещала поставить свечи за упокой души погибшего Захарова и за загубленную душу Ефремова.

«Разве мы не совершали безумства?» — поинтересовалась Арбенина.

Ефремов устроил аварию в Москве, напоминает телеканал «360». Пьяный артист за рулем иномарки влетел в грузовик, водитель которого скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови Ефремова также были следы наркотиков. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Родственники погибшего Сергея Захарова в устроенном Михаилом Ефремовым ДТП, рассказали, какого наказания хотят для актера театра и кино. Брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приняли участи в съемках ток-шоу Андрея Малахова Они считают, что «кого-то за это накажут, если это человек без регалий и званий».