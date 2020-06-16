Источник сообщил, какие травмы получили раненные на Ленинском проспекте полицейские



Москва, 16 июня. Один из полицейских, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, прооперирован и пришел в себя. Сегодня его переведут из реанимации в обычную палату, сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о 43-летнем капитане полиции Сергее К. После ЧП его доставили в первую ГКБ им. Пирогова. Там у него диагностировали множественные огнестрельные ранения правого предплечья, правой кисти, лобной и теменной областей, области правого коленного сустава.

Второй пострадавший инспектор ДПС — старший лейтенант полиции Алексей П. был госпитализирован в ГКБ №7 им С.С. Юдина с диагнозом: нейротравма, травма мочевого пузыря и почек.

Напомним, ЧП на Ленинском проспекте произошло накануне вечером. В районе дома 156 сотрудники ДПС остановили такси, водитель которого нарушил ПДД. Внезапно проходивший мимо мужчина открыл огонь по стражам порядка. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

Личность стрелка была установлена. И оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галиев. Он действовал целенаправленно и стрелял по правоохранителям без видимой причины. После того как состояние здоровья злоумышленника улучшится, ему будет назначена психиатрическую экспертизу.