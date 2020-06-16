Украину возмутила карта мира с российским Крымом на испанском ТВ

Мадрид, 16 июня. Посольство Украины направило требование в адрес испанского МИД и местной телекомпании RTVE. Дипломаты украинского ведомства считают, что телевизионщики должны исправить карту, на которой полуостров Крым является частью РФ.

Замглавы МИД Украины Эмине Джеппар опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором рассказала, что на испанском ТВ была опубликована инфографика распространения коронавирусной инфекции. Заместитель министра посетовала, что уже не в первый раз приходится «учить» иностранных журналистов. Она подчеркнула, что часто СМИ обозначают Крым как российскую территорию.

Стоит напомнить, что в 2014 году в Крыму провели референдум, по результатам которого более 95 процентов высказались за то, чтобы полуостров присоединился к РФ. Владимир Путин подчеркивал ранее, что процедура волеизъявления граждан прошла полностью в рамках международного права и Устава ООН.

Добавим, что благодаря воссоединению, жители Крыма теперь могут получать бесплатное лечение. Оперативная медицинская помощь теперь оказывается и детям, больным онкологией, отметила директор крымского благотворительного фонда «Будем милосердны» Нона Бахарева. Она констатировала, что при прежней власти такими проблемами детей никто не занимался. Неравнодушные люди даже не успевали собирать деньги — больные умирали.

Она прямо сказала, что до 2014 года жителям Крыма было бессмысленно обращаться в медучреждения, если не было денег.