Защитник прав русских в Латвии назвал события в США и Европе новым изданием фашизма

Санкт-Петербург, 16 июня. Латвийский общественный деятель, борец за права русскоязычных в Латвии Александр Гапоненко назвал диктатуру меньшинства в США и Европе новым изданием фашизма.

«То, что мы видим в США и в странах Европы – это новое издание фашизма. Когда устанавливается диктатура части правящего класса, управляется правящими элитами, чтобы перераспределить ресурсы и власть. Памятникопад в США ― это то же самое, что сжигание книг в Германии в 30-е годы или «Хрустальная ночь», — отметил Гапоненко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек».

Правозащитник объяснил, что угнетаемым меньшинством выбраны именно русские из-за экономических и политических побуждений. Кроме того, русские составляют 40%, гонения на другие меньшинства были бы не так заметны.

«Англосаксы инициируют нацистские настроения, они хотят разжечь конфликт, чтобы Россия увязла в них. У ООН нет возможности применять санкции, необходимо решение Совбеза, где у англосаксов два места. США никогда не голосуют за резолюции с осуждением нацизма», — добавил эксперт.

Гапоненко отметил, что отношения к русским в Латвии демонизируют СМИ и политики. На бытовом уровне граждане относятся к русским терпимо, подчеркнул активист.