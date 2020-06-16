Что такое диктатура меньшинства, и как она влияет на жизнь общества? Ответ на этот вопрос искали участники онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

По данным социологов, когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает порогового уровня, остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям, правилам и даже морали. Следуя такой логике, мигранты в Европе получают вид на жительство и ощутимую финансовую помощь, которую иной раз не получают даже местные налогоплательщики. В новейшей истории России либеральное меньшинство несколько десятилетий доминировало в политической и экономической жизни страны.

Технология Запада

Первым гостем онлайн-конференции стал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек, который уверен, что в России таких же беспорядков на расовой почве, как в США и странах Европы, повториться просто не может из-за особенностей российской культуры и идеологии.

«Нужно понимать, что Запад апробирует и использует идеологическое оружие. Все идеологии, связанные с национализмом, религиозным экстремизмом — это как раз-таки разновидность идеологического оружия, которое позволяет методом бесструктурного управления, создавая условия, при которых центр принятия решения находится где-то за пределами государства, всё это дает возможность оказывать психологическое влияние на граждан. Это вирус и противоядие против идеологического оружия — это как раз те поправки в конституцию, которые насыщаются важными идеологическими смыслами», — говорит парламентарий.

По мнению Бальбека, поправки в Основной закон РФ позволят жителям России выйти на такое понятие, как нравственный императив, препятствующий действию идеологического оружия со стороны западных «партнеров» Российской Федерации.

«Экстремистская идеология проявляется там, где стираются традиционные ценности, происходит разрушение института семьи, отрыв от духовности. Для всех этносов России поправка об особом статусе русского языка жизненно необходима, так как она как раз объединяет все культуры и этносы в единую идентичность, позволяет аккумулировать все наши достижения. А диктатура меньшинства — это технология Запада по вмешательству во внутренние дела других стран, когда меньшинство буквально навязывает свои приоритеты», — утверждает Бальбек.

Собеседник ФАН твердо уверен, что произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине стал следствием работы западных разведок с 90-х годов, когда «социальный блок страны был отдан западным политикам».

«Происходило переписывание истории, идеализация ложных героев. Все эти 20–30 лет, когда шла подготовка, большинству русскоязычных людей отравляли сознание, у многих затуманивалось видение. В 14-м году очень много регионов восстало, группы националистов проводили карательные операции, мы держали руку на пульсе, ведь люди находились под гнетом, внешним управлением, люди не отказались от советского прошлого. Последние годы мы видим, как люди защищают ветеранов и дают отпор националистам», — заключил депутат.

Барьер между расами

В свою очередь коллега Руслана Бальбека, депутат Антон Морозов, сообщил, что Владимир Жириновский ранее проводил анализ ситуации с точки зрения ретроспективы и напомнил, что в свое время Соединенные Штаты Америки воевали с индейцами при помощи идеологических приемов.

«Нужно также исходить из той практики, которую они применяли: ставится барьер между черными и белыми, порой даже путем переселения. Чернокожим можно дать возможность в двух-трех штатах действовать так как им хочется, подобным образом американцы могут развести население и успокоить Америку. Определенная сегрегация в Европе тоже возможна, вот эти процессы тоже будут набирать обороты, хотя пока черных мало в процентном отношении. У нас другая история, никогда не было рабства и насилия других народов», — утверждает Морозов.

В итоге все сводится к тому, что представители меньшинств, в том числе ЛГБТ, заявляют о якобы притеснениях, стремясь обрести дополнительные права, ущемив при этом значительно подавляющее большинство.

Александр Гапоненко

В свою очередь латвийский общественный деятель, ученый, писатель и активный борец за права русскоязычных в Латвии Александр Гапоненко уверен, что все происходящее сейчас в США — это новое издание фашизма.

«Это когда устанавливается диктатура меньшинства, она управляет правящими элитами, чтобы перераспределить ресурсы и власть. В Латвии, например, осталось 8 тысяч евреев, а русских — 40%. И сейчас русских оттеснили от позиций в государственном аппарате, а все остальное — демократия, запреты памятников, советской формы. Нацистская форма формально запрещена, но ходят, им ничего не делают. Норма закона существует, чтобы насаждать фашизм», — уверен он.

По словам Гапоненко, чтобы справиться с проблемой, Россия должна создать свои институты международного уголовного суда и преследовать тех, кто осуществляет геноцид, вводит экономические санкции.

«Через Прибалтику формируется 7–8% российского бюджета, то же самое с Украиной, через которую идет основной поток экспорта газа и нефти. Англосаксы инициируют нацистские настроения, хотят разжечь конфликты, чтобы Россия увязла в них», — продолжает эксперт.

Еще один гость — депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что считает дикостью, когда общество начинает концентрироваться на цвете кожи или других особенностях человека.

«Если кого и дискриминируют, то нормальных белых консерваторов. В соответствии с модой, на Западе сейчас активно защищают насильников африканского происхождения. В России такого нет, а вот Латвия является давним прибежищем части русской элиты, чувствуя благосклонность со стороны властей. Многие из русской элиты сами являются русофобами, Ефремов не может, например, защищать русских. Защищать нормальных людей немодно», — говорит парламентарий.

Гость онлайн-конференции уверен, что «русских невозможно поставить на колени».

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Полицейские задержали его 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После гибели Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: толпа крушила машины, била витрины и поджигала магазины. На фоне массовых беспорядков в Миннеаполисе начали орудовать мародеры. Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с бунтовщиками, вставая перед ними на колено, а городские власти выразили протестующим свою поддержку.

В последующие недели по США прокатилась волна поджогов полицейских участков, разграблений магазинов и уничтожения памятников историческим деятелям по обвинению в расизме.