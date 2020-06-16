Депутат Госдумы пояснил, как можно создать «черные штаты» в США

Санкт-Петербург, 16 июня. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Антон Морозов не исключает, что американское правительство может прибегнуть в переселению чернокожих американцев в отдельные штаты. Об этом он заявил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек».

Морозов прокомментировал высказывание Владимира Жириновского о возможном разделении США на две половины — белую и черную. Он пояснил, что лидер ЛДПР проанализировал ситуацию исходя из исторической ретроспективы.

«Как известно, американцы именно таким образом решали проблему во время войны с индейцами в период покорения Америки. Война была затяжная, и они никак не могли достигнуть мира. Точно так же сейчас происходит в современных условиях с чернокожими», — пояснил политик.

Если исходить из той практики, что американцы применяли у себя, отмечает Анатолий Морозов, то, скорее всего, правящие круги США попытаются отделить чернокожих от белых, «то есть вернутся в той или иной форме к сегрегации, которая была до 1964 года, и все-таки провести барьер между белыми и черными путем даже переселения черных в отдельные штаты».

«Такое тоже возможно, ведь они хотят какую-то собственную систему управления государством, — считает эксперт. — Там, в США, довольно сильная независимость штатов друг от друга, то есть там свои законы в разных штатах и тому подобное. В принципе, чернокожим можно дать возможность построить свою жизнь самостоятельно. К чему они, в общем-то, и стремятся. Предоставить им возможность в двух-трех штатах действовать так, как им хочется, и при этом не рушить американскую государственность и не мешать представителям другой расы — белым, желтым и прочим — жить так, как они хотят».

Таким образом, не исключает депутат, американцы могут развести эти сообщества черных и белых, тем самым успокоив Америку.

«При этом исходим из того, что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Америки, — подчеркнул Морозов. — Мы лишь анализируем ситуацию и делаем прогноз. А прогнозы Владимира Вольфовича, как вы знаете, очень часто сбываются».

Анализируя ситуацию в Европе, эксперт видит возможным подобное развитие событий, в том числе появление некоторых форм сегрегации по расовому признаку. Например — в Лондоне, где заметно деление на приличные районы и гетто, где компактно проживают представители других рас, выходцы из Ближнего Востока и Африки.

«Соответственно, эти процессы в Европе — они тоже будут набирать обороты», — убежден он.

Однако в данный момент, считает эксперт, представителей той же черной расы довольно мало в процентном соотношении, их протестные выступления вряд ли приведут к сильным потрясениям в Европе.