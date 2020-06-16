Шепелев публично проигнорировал годовщину смерти Жанны Фриске

Москва, 16 июня. Телеведущий Дмитрий Шепелев постарался не замечать пятилетия смерти гражданской супруги Жанны Фриске. В социальных сетях он проигнорировал годовщину кончины своей возлюбленной.

Журналист совершенно никак не отреагировал на печальную дату. Примечательно и то, что в последнее время Шепелев, обычно весьма активный в соцсетях, куда-то исчез с просторов Instagram. Последний снимок он опубликовал еще 22 мая.

Шепелев выглядит белой вороной, поскольку многие близкие Фриске выложили скорбные записи в связи с круглой датой. Среди прочих памятные сообщения появились на страницах певиц Юлии Ковальчук и Анны Семенович, а также в аккаунте сестры солистки «Блестящих» Натальи Фриске.

По признанию Семенович, Фриске всегда была всегда была мудрым и добрым человеком. У нее всегда можно было попросить совета, передает телеканал «360».

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания, поразившего мозг певицы. Исполнительница боролась с раком в течение двух лет, но скончалась в возрасте сорока лет.

После прощания со звездой у ее родственников случился конфликт с Шепелевым, который публично обвинил близких своей жены в краже средств. С тех пор родители Жанны Фриске лишены возможности видеть своего внука Платона Шепелева.